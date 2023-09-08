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Sharpening the Edge: Week two best bets

Dennis Fithian • Maize&BlueReview
Director of Multimedia
@dennisfithian
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.

M&BR's Dennis Fithian and Lucas Reimink are back with another episode of Sharpening the Edge!

Locks of the week:

Lucas likes Utah -7.5 at Baylor

Dennis goes with Virginia Tech -3 vs Purdue

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