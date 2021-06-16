Sights & Sounds: Jim Harbaugh, Michigan Make Nashville Satellite Camp Stop

Michigan head football coach
Jim Harbaugh and several staff members were in Nashville Wednesday for a satellite camp at Tennessee State. The Maize and Blue were able to evaluate the crop of talent on hand, as well as get some face time with top targets in attendance.
Here are some sights and sounds from the Wolverines' stop in Tennessee...
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Michigan Wolverines football safeties coach Ron Bellamy (left) and head coach Jim Harbaugh (right) were in Nashville for a satellite camp. (EJ Holland)
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