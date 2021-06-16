 Michigan Wolverines Football: Sights And Sounds From Jim Harbaugh, Michigan's Nashville Satellite Camp
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Sights & Sounds: Jim Harbaugh, Michigan Make Nashville Satellite Camp Stop

EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW

Michigan head football coach Jim Harbaugh and several staff members were in Nashville Wednesday for a satellite camp at Tennessee State. The Maize and Blue were able to evaluate the crop of talent on hand, as well as get some face time with top targets in attendance.

Here are some sights and sounds from the Wolverines' stop in Tennessee...

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Michigan Wolverines football safeties coach Ron Bellamy (left) and head coach Jim Harbaugh (right) were in Nashville for a satellite camp.
Michigan Wolverines football safeties coach Ron Bellamy (left) and head coach Jim Harbaugh (right) were in Nashville for a satellite camp. (EJ Holland)

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