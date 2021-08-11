The Wolverine Daily Newsstand: August 11

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"The defense is meant for linebackers to eat, and that’s one of the things that I really like."
— Michigan LB Junior Colson on Mike Macdonald's scheme
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