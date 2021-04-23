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Austin Fox • TheWolverine
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Quote of the day

"You want healthy competition. You want guys who are going to compete, but at the same time, they need to support each other. You have to want the other guy to succeed, genuinely. That goes a long way to how people perform. A rising tide raises all ships."
— New Michigan quarterbacks coach Matt Weiss
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