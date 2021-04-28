 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: April 28
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The Wolverine Daily Newsstand: April 28

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

It’s a big school, and I actually grew up watching them. I also like that they have Coach (Shaun) Nua there. It’s good to see them trying to get some Polynesians over there. I want to see how they treat their players and how they make it feel like home.”
— Rising 2023 Hawaii LB Liona Lefau on Michigan
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Headlines Of The Day

EJ Holland, The Wolverine: Rising 2023 Hawaii LB Liona Lefau Talks Recent Michigan Offer

Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Football 2021 Schedule Countdown: No. 1, Ohio State

Austin Fox, The Wolverine: Discussing Recent NFL Draft Picks, & U-M's Lack Of Skill Position Players

Clayton Sayfie, The Wolverine: Five Key Michigan Football Questions Ahead Of The NFL Draft

Kristy McNeil, MGoBlue: Steinberg Voted Big Ten Coach of the Year; Four Wolverines All-Conference

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