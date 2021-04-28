TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: April 28

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Quote Of The Day
It’s a big school, and I actually grew up watching them. I also like that they have Coach (Shaun) Nua there. It’s good to see them trying to get some Polynesians over there. I want to see how they treat their players and how they make it feel like home.”
— Rising 2023 Hawaii LB Liona Lefau on Michigan
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