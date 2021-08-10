 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 10
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The Wolverine Daily Newsstand: August 10

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"I don’t want people to score on me. I don’t like it — I hate it, actually."
— Michigan basketball freshman forward Moussa Diabate on playing defense
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