 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 12
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The Wolverine Daily Newsstand: August 12

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“You couldn’t tell Cade wasn’t starting. That confidence is something he carries on his sleeve. I like it.”
— Michigan WR Ronnie Bell on QB Cade McNamara's confidence since arriving on campus in 2019
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