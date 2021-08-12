The Wolverine Daily Newsstand: August 12

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Quote Of The Day
“You couldn’t tell Cade wasn’t starting. That confidence is something he carries on his sleeve. I like it.”
— Michigan WR Ronnie Bell on QB Cade McNamara's confidence since arriving on campus in 2019
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