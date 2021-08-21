The Wolverine Daily Newsstand: August 21

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Quote Of The Day
“I’ve really just put my all into this team.”
— Michigan freshman LB Nikhai Hill-Green
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