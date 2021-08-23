 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 23
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The Wolverine Daily Newsstand: August 23

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"Coach [Harbaugh] is great, the players are awesome. All believe, all work hard, and that’s all I can say. It’s been great since I’ve been here.”
— Michigan RBs coach Mike Hart on the culture of the team
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