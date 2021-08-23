The Wolverine Daily Newsstand: August 23

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCB0b29rIGEgd2hvbGUgbG90IG9mIGJsb29kLCBzd2VhdCwgYW5k
IHRlYXJzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
R29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29C
bHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbER5ZUFkR1d2QiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL2xEeWVBZEdXdkI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGln
YW4gRm9vdGJhbGwgKEBVTWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0Mjk2MTgzMzgy
NzIwNjM0OTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDIzLCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MYWlkIFRoZSBQbGFuIE91dCBBdCBXZXN0IFF1YWTigKYgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LaGFsZWtlSHVkc29uP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLaGFsZWtlSHVkc29uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTW9iVGllcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01vYlRpZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9pWWdIZnZwcXk0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaVlnSGZ2
cHF5NDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaHJpcyBFdmFucyAoQEtpZG5wbGF5X2Fi
YzEyMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LaWRucGxheV9h
YmMxMjMvc3RhdHVzLzE0Mjk2MjMzNDUwMjUyNzM4NTk/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+4o+w4o+w4o+wPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BhRUZnSzNB
UUYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wYUVGZ0szQVFGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE1pY2hpZ2FuIEZvb3RiYWxsIChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDI5
NDczNDM4MTk2OTIwMzI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAy
MiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgYmVlbiA2IHllYXJzIGFuZCBJIHN0aWxsIGNhbuKAmXQg
ZnVsbHkgZ3Jhc3Agd2hhdCBoYXBwZW5lZCBoZXJlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9UblJrMnR1YTdLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVG5SazJ0dWE3
SzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDSiAoQENKc3dybGRfKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NKc3dybGRfL3N0YXR1cy8xNDI5MzU0MTYzODE3
OTE4NDc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyMiwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFBl
YXJzb25VTT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQZWFyc29uVU08
L2E+IGFueSBjaGFuY2UgdG8gZ2V0IHNvbWUgdGlja2V0cz88YnI+PGJyPkEg
Y29hY2ggaW4gQTIgaXMgYXNraW5nPyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
V0lMSXV0WERONCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1dJTEl1dFhETjQ8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgSnV3YW4gSG93YXJkIChASnV3YW5Ib3dhcmQpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnV3YW5Ib3dhcmQvc3RhdHVzLzE0Mjk0NDk5
NTYxNjc5ODMxMDk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDIyLCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
"Coach [Harbaugh] is great, the players are awesome. All believe, all work hard, and that’s all I can say. It’s been great since I’ve been here.”
— Michigan RBs coach Mike Hart on the culture of the team
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook