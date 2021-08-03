The Wolverine Daily Newsstand: August 3

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"Spend the eggs, not the chicken."
— Jim Harbaugh when giving advice to his Michigan football players on saving money
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