The Wolverine Daily Newsstand: August 8

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Quote Of The Day
"We think we can do some good things this year, and we’re ready to attack it."
— Michigan football offensive coordinator Josh Gattis
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