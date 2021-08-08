 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 8
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The Wolverine Daily Newsstand: August 8

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"We think we can do some good things this year, and we’re ready to attack it."
— Michigan football offensive coordinator Josh Gattis
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