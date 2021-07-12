 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 12
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The Wolverine Daily Newsstand: July 12

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“I felt comfortable. The coaches always told me what was going on. When it came time to make a decision, it was about where I felt the most comfortable, and my first thought was Michigan.”
— Michigan edge rusher commit Kevonte Henry on his pledge
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: INSIDE THE FORT, Part III: Hoops Recruiting - Takes, Projected Class, More

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Highlights Of Michigan PG Commit Dug McDaniel From Elite 32

• Hoops Recruiting Notebook: Michigan Staff Hits The Road, Recruits Show Out

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Caleb Houstan Leads Canada To FIBA Bronze

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