The Wolverine Daily Newsstand: July 12

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“I felt comfortable. The coaches always told me what was going on. When it came time to make a decision, it was about where I felt the most comfortable, and my first thought was Michigan.”
— Michigan edge rusher commit Kevonte Henry on his pledge
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