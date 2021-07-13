 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 13
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The Wolverine Daily Newsstand: July 13

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

It’s really fun talking to him. He gets to the point. He’s real with you. He’s just a cool coach and a good person."
— New Michigan OLB commit Micah Pollard on linebackers coach George Helow
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan Notches Commitment From Florida OLB Micah Pollard

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan A Top School For 2023 Rivals100 Recruits

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Dug McDaniel Reflects On Michigan Commitment: 'It Just Felt Like Home'

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan's DeVante’ Jones Is Ready To Man The Point

• Dennis Dodd, CBS Sports: Why College Football Playoff expansion is a complicated task with the potential for significant fallout

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