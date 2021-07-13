The Wolverine Daily Newsstand: July 13

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Quote Of The Day
It’s really fun talking to him. He gets to the point. He’s real with you. He’s just a cool coach and a good person."
— New Michigan OLB commit Micah Pollard on linebackers coach George Helow
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