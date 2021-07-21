 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 21
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The Wolverine Daily Newsstand: July 21

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Known as a spot-up shooter earlier in his career, Houstan struggled badly with his jumper (11-of-58 from 3, 19 percent) in Latvia, but showed impressive versatility as a ball handler, passer and finisher, attacking the rim relentlessly, playing through contact, extending gracefully for layups with both hands around the basket and coming up huge for Canada late in games on several occasions."
— ESPN.com's Jonathan Givony on Michigan freshman wing Caleb Houstan
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Caleb Houstan's 2022 NBA Draft Stock Rises After Impressing At World Cup

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Tom Brady Expected To Play 'At Least' Two More Seasons

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Basketball Recruiting: All Eyes on Big Man Tarris Reed

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Intel On Michigan LB Recruiting As Dominos Begin To Fall

• Stewart Mandel, The Athletic: Mandel: It’s time for major college football programs to devise their own solutions as the NCAA’s power dissolves

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