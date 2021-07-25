The Wolverine Daily Newsstand: July 25

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Quote Of The Day
"Now, the offseason is half the battle. I realize that. But I think we’ve done that. Next, take your best, healthiest team you can to training camp, starting August 6, then you have at it. See how good you can get and go about winning the last half of the battle.”
— Michigan head football coach Jim Harbaugh
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