 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 25
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The Wolverine Daily Newsstand: July 25

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Now, the offseason is half the battle. I realize that. But I think we’ve done that. Next, take your best, healthiest team you can to training camp, starting August 6, then you have at it. See how good you can get and go about winning the last half of the battle.”
— Michigan head football coach Jim Harbaugh
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Harbaugh Says This Team ‘Feels Different’

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Twenty One Takeaways From Michigan Football At 2021 Big Ten Media Days

• John Borton, The Wolverine: ITF EXTRA: Furthering The Conference Conversation

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Scoop On Dillon Tatum, Deone Walker, Dante Moore, Will Johnson

• Chris Balas, The Wolverine: What They're Saying About Michigan Football Following Big Ten Media Days

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