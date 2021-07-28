The Wolverine Daily Newsstand: July 28

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“I love what they are doing with their defense. I also love the Ross School of Business.”
— Rivals250 LB Sebastian Cheeks on Michigan
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