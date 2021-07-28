 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 28
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The Wolverine Daily Newsstand: July 28

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“I love what they are doing with their defense. I also love the Ross School of Business.”
— Rivals250 LB Sebastian Cheeks on Michigan
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: ESPN's FPI Predicts The Outcome Of Every 2021 Michigan Football Game

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan Making Move With Notre Dame Commit?

• Chris Balas, The Wolverine: COLUMN: Is Michigan Wolverines Football On Top Of The NIL Game?

• Clayton Sayfie, The Wolverine: NBA Draft Buzz: Franz Wagner Most Likely To Be Picked By This Team

• John Borton, The Wolverine: ITF EXTRA: Anonymous Opponent Talks Jim Harbaugh, Michigan Football

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