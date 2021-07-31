The Wolverine Daily Newsstand: July 31

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"There are never really any problems with the mentality of guys from Michigan."
— Bleacher Report NBA Draft analyst Jonathan Wasserman
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