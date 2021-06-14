The Wolverine Daily Newsstand: June 14

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"@UMichFootball knows how to do it! Had a great time in Ann Arbor while visiting w/ @Shaboinate Appreciate all the love."
— Greg Panelli, trainer of Michigan QB target Nate Jonson, who was on campus for his official visit over the weekend
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