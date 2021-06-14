 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 14
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The Wolverine Daily Newsstand: June 14

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"@UMichFootball knows how to do it! Had a great time in Ann Arbor while visiting w/ @Shaboinate Appreciate all the love."
— Greg Panelli, trainer of Michigan QB target Nate Jonson, who was on campus for his official visit over the weekend

Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverines In The NHL: Max Pacioretty Tearing It Up For Vegas In Postseason

• EJ Holland, The Wolverine: Rising 2022 Chicagoland WR Jacob Bostick Ready For Michigan Visit

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan Closely Monitoring 2022 In-State OL Jackson Pruitt

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Rivals250 LB Sebastian Cheeks Plans Michigan Visit

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