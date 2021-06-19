The Wolverine Daily Newsstand: June 19

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"Dug is probably the best combination of ball handler / passer that we’ve had in the DMV in 15, 20 years."
— Team Takeover AAU coach Doug Martin on new Michigan basketball point guard commit Dug McDaniel
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