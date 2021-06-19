 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 19
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The Wolverine Daily Newsstand: June 19

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"Dug is probably the best combination of ball handler / passer that we’ve had in the DMV in 15, 20 years."
— Team Takeover AAU coach Doug Martin on new Michigan basketball point guard commit Dug McDaniel

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Father Of Myles Pollard Talks Michigan OV, Coaching Staff, More

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: Dug McDaniel Commits To Juwan Howard, U-M

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Coach's Take: Breaking Down Four-Star Michigan PG Commit Dug McDaniel

• EJ Holland, The Wolverine: Mammoth 300-Pound DT Tawfiq Thomas Ready For Michigan Official Visit

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball: What U-M is Getting in Dug McDaniel

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