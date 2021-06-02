 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 2
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The Wolverine Daily Newsstand: June 2

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

"June is about to be a busy month in Ann Arbor! We are pumped to have recruits & their families back on campus. Can’t wait to show them the Michigan difference."
— Michigan Director of On-Campus Recruiting Christina DeRuyter
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