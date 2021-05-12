 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 12
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The Wolverine Daily Newsstand: May 12

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“He obviously checks all the boxes Michigan is looking to fill."
— Cats Illustrated writer Justin Rowland on Michigan hiring UK DBs coach Steve Clinkscale
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