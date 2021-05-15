The Wolverine Daily Newsstand: May 15

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"Momentum tends to compound in college sports, as top players are attracted to success, which means Howard may only just be getting started in Ann Arbor."
— Rivals.com national basketball recruiting analyst Rob Cassidy
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