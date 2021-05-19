 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 19
News More News
{{ timeAgo('2021-05-19 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: May 19

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“I think he made an easy transition from the tight end spot to the offensive line spot. He’s just a really cool dude. I think it’s a good fit for him.”
— 2022 Colorado OL Kaden Weatherby on Michigan co-offensive coordinator and offensive line coach Sherrone Moore
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Slots In Second On Early Big Ten Basketball Power Rankings

EJ Holland, The Wolverine: Michigan Monitoring 2022 Colorado OL Kaden Weatherby

EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Breaking Down Every Summer Michigan Official Visitor

Clayton Sayfie, The Wolverine: Juwan Howard's 'For Competitors Only' Mantra Is Music To Kobe Bufkin's Ears

Kevin Kelley, FBS Schedules: ABC’s Saturday Night Football set for first three weeks of 2021 season

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}