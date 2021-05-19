The Wolverine Daily Newsstand: May 19

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“I think he made an easy transition from the tight end spot to the offensive line spot. He’s just a really cool dude. I think it’s a good fit for him.”
— 2022 Colorado OL Kaden Weatherby on Michigan co-offensive coordinator and offensive line coach Sherrone Moore
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