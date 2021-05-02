 The Michigan Wolverines' football program had a very impressive showing in this year's NFL Draft.
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The Wolverine Daily Newsstand: May 2

Austin Fox • TheWolverine
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