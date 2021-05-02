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"To be a great team: small egos with a big mission. We before me."
— Best-selling author Jon Gordon
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