The Wolverine Daily Newsstand: May 20

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Quote Of The Day
“In our first staff meeting, [Juwan Howard said], ‘we’ve all got to check our egos at the door.”
— Michigan assistant basketball coach Saddi Washington on the staff's culture
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