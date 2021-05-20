 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 20
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The Wolverine Daily Newsstand: May 20

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“In our first staff meeting, [Juwan Howard said], ‘we’ve all got to check our egos at the door.”
— Michigan assistant basketball coach Saddi Washington on the staff's culture
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Headlines Of The Day

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