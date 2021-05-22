 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 22
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The Wolverine Daily Newsstand: May 22

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Michigan baseball vs. Maryland (game two of three-game series)

Where: Ann Arbor, Mich.

Time: 5 p.m. ET

Channel: Big Ten Network

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"Bottom boy surviving, hard time living, ima make sure you don’t forget it…. 100% committed #GOBLUE"
— New Michigan transfer commit Jordan Whittley, who pledged to the Maize and Blue Friday morning (via his Twitter account)
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