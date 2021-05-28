 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 28
News More News
{{ timeAgo('2021-05-28 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: May 28

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan On TV

What: Michigan baseball at No. 20 Nebraska

When: 1 p.m. ET

Channel: Big Ten Network

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Basketball Audio: Balas On Hunter Dickinson, More on The Huge Show

Chris Balas, The Wolverine: Hoops Rankings Update: U-M Target Jalen Duren New No. 1- Where Things Stand

EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Four-Star Recruits Set To Visit; More OV Cancellations

EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Michigan Planning Big Day For In-State Recruits

EJ Holland, The Wolverine: Four-Star TE Walker Lyons Talks Michigan Offer, Upcoming Visit

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}