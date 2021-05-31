 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 31
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The Wolverine Daily Newsstand: May 31

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"He's a fun loving guy. He has a real feel for the pulse of everyday activities. He can walk in the gym and be playful if we needs some easing of the tension."
— Dallas (Texas) St. Mark's head coach Greg Guiler on Rival100 Michigan basketball target Colin Smith
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