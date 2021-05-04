 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 4
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The Wolverine Daily Newsstand: May 4

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Quote Of The Day

“If he does on the basketball side what we think he can do here … we’re all going to be in a movie about his life someday."
— Michigan basketball associate head coach Phil Martelli on 2021 signee Will Tschetter
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