TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 4

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Quote Of The Day
“If he does on the basketball side what we think he can do here … we’re all going to be in a movie about his life someday."
— Michigan basketball associate head coach Phil Martelli on 2021 signee Will Tschetter
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