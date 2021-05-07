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The Wolverine Daily Newsstand: May 7

Austin Fox • TheWolverine
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Quote of the day

“The most important goal for me is the team goal. Conference champs, Final Four and national champions … that’s the main goal.”
— New Michigan transfer guard DeVante Jones
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