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The Wolverine Daily Newsstand: May 9

Austin Fox • TheWolverine
Staff Writer
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Michigan on TV

What: Michigan @ Minnesota

Sport: Softball

When: 3:00 PM ET

Channel: Big Ten Network

***

What: Michigan vs. No. 1 North Carolina (in Chapel Hill, N.C.)

Sport: Field Hockey

When: 7:00 PM ET

Channel: ESPNU

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Quote of the day

"Congrats to Michigan Wolverines softball on winning their 22nd Big Ten championship. The number of championships won by the rest of the Big Ten? 22. Leaders and the Best."
— Fowler (Michigan) icon Tom Armbrustmacher on Twitter yesterday, congratulating the Michigan softball team on its Big Ten championship
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Top Headlines

• Austin Fox, TheWolverine: Michigan Wolverines Football ITF Extra: Search on for Linguist Replacement

• Chris Balas and Clayton Sayfie, TheWolverine: Wolverine TV: Mo Linguist to Buffalo — What it Means, and What's Next

• EJ Holland, TheWolverine: Post-Mo Linguist Thoughts, Potential Replacements

• Austin Fox, TheWolverine: The Wolverine Daily Newsstand — May 8

• MGoBlue: Michigan Downs No. 3 Louisville in Shootout, Advances to NCAA Championship Game

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