Michigan on TV
What: Michigan @ Minnesota
Sport: Softball
When: 3:00 PM ET
Channel: Big Ten Network
***
What: Michigan vs. No. 1 North Carolina (in Chapel Hill, N.C.)
Sport: Field Hockey
When: 7:00 PM ET
Channel: ESPNU
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Quote of the day
"Congrats to Michigan Wolverines softball on winning their 22nd Big Ten championship. The number of championships won by the rest of the Big Ten? 22. Leaders and the Best."
— Fowler (Michigan) icon Tom Armbrustmacher on Twitter yesterday, congratulating the Michigan softball team on its Big Ten championship
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