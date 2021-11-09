 TheMaizeAndBlueReview - TMBR TV: Kim Barnes Arico post-IUPUI
News More News
{{ timeAgo('2021-11-09 21:45:25 -0600') }} basketball Edit

TMBR TV: Kim Barnes Arico post-IUPUI

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Michigan head coach Kim Barnes Arico recaps Michigan's season-opening win over IUPUI.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}