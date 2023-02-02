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U-M's assistant recruiting coordinator Jonathan Herd-Bond to depart program

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Shortly after National Signing Day for the 2023 class wrapped up for Michigan, the program appears to be losing one of its recruiting staffers after a year spent with the program.

The Wolverines' assistant recruiting coordinator, Jonathan Herd-Bond, took to his Instagram account on Wednesday to announce that he will be departing the program in search of 'the next challenge.'

"It was a great honor to be a part of Team 143," Herd-Bond's social media post read. "Team 144 is going to be something special, but it is time for the next challenge! I appreciate all the people that make Ann Arbor such a special place, and I am grateful to call them friends!"

The Wolverines secured one signee during the second signing period in three-star defensive lineman Cameron Brandt.

With Brandt's addition, U-M finished the 2023 recruiting cycle No. 18 in the country according to Rivals' team rankings.

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