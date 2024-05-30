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Vanderbilt DB commit Carson Lawrence intrigued by new Michigan offer
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Carson Lawrence is one of the top safeties in the country and has been a longtime staple in Vanderbilt's 2025 recruiting haul.The 6-foot-2, 185-pounder from Chattanooga (Tenn.) McCallie School in T...
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