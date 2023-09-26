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VIDEO: A look around the Big Ten: Week 4

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to "A Look Around the Big Ten" here on the Maize & Blue Review. Your host, Nelson Hubbell, takes you through this past weekend's slate of conference play as he breaks down all the scores as well as those who impressed and disappointed.

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