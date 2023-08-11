News More News
ago football Edit

VIDEO: Nelson's Nuggets Ep.11: 14 Wolverines named to CFB Award Watch Lists

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily 1 minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In today's episode I talk about the Wolverines having 14 players named to various college football award watch lists, including JJ McCarthy and Blake Corum being announced to the Walter Camp Player of the Year Award Watch List.

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink, @Nellybbll

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}