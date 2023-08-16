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VIDEO: Nelson's Nuggets Ep.16: The sky is NOT falling

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily 1 minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In today's episode I talk about the Wolverines missing out on a few prospects and how everything will be okay. The sky is NOT falling. You have the number two team in the nation playing football in two weeks.

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