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VIDEO: Nelson's Nuggets Ep.18: Offensive line position battles

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily 1 minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In today's episode I discuss the position battles along the offensive line and what Jim Harbaugh has said about the rotation, including that he thinks the team is 10 deep with starters in the unit.

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