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VIDEO: Nelson's Nuggets Ep.36: Top B1G Games in Week 2

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily 1 minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In todays episode I discuss the top three games of the week two slate in the Big Ten and what about those matchups is so enticing.

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