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VIDEO: Nelson's Nuggets Ep.40: Three BGSU players to watch vs Michigan

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily one minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In todays episode I review my top three Bowling Green State University players against Michigan for this upcoming week three matchup. QB Connor Bazelak, RB Taron Keith, and LB Joseph Sipp will be the make-or-break players for the Falcons.

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