News More News
{{ timeAgo('2023-02-22 18:31:04 -0600') }} football Edit

VIDEO: Rivals250 safety Jacob Oden recruiting for the Wolverines

Jacob Oden
Jacob Oden (Rivals.com)
Sean Williams • Rivals.com
National Recruiting Analyst

Rivals250 safety Jacob Oden goes in-depth on his recent commitment to Michigan, discusses his relationships with the coaching staff, and details who he's recruiting for the Wolverines 2024 class.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}