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WATCH: Buy or Sell? Hot Takes: Michigan Football Spring Game

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

There were plenty of hot takes coming out of Michigan Football's Spring Game. Trevor McCue goes through some of the hottest takes and says whether he is buying or selling.

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