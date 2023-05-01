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football
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WATCH: Inside Cowboys war room as they draft Mazi Smith
Trevor McCue
•
Maize&BlueReview
Senior Editor
The Dallas Cowboys selected Michigan defensive tackle Mazi Smith with the 26th overall selection in the 2023 NFL Draft.
In the video below you can watch as the Dallas Cowboys front office and staff debate the pick before choosing to draft Mazi Smith.
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