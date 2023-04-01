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WATCH: Mike Hart talks Maize team's win during spring game

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Watch as head coach of the Maize team, Mike Hart, discusses the win over the Blue team during Michigan's spring game.

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