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WATCH: NSD interview with Michigan RB signee Jordan Marshall

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian talks with Michigan RB signee Jordan Marshall on National Signing Day.

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