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WATCH: Sights and sounds from Michigan's National Championship practice

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Check out the sights and sounds from Michigan's open practice at NRG Stadium in Houston before the national championship.

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