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WATCH: Will Michigan win OVER or UNDER 11 games this season?

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
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In this clip of Good Afternoon, Michigan Football: M&BR's Dennis Fithian asks whether U-M will win over or under 11 games this season.

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