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Who’s Got Next: Breaking Down Recent Success On The Recruiting Trail

Jared Halus • Maize&BlueReview
Staff Writer
@JaredHalus

Maize & Blue Review’s Jared Halus talks about Michigan’s three most recent commitments.

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