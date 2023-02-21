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Who's Got Next: Top 2024 Prospects in Michigan

Jared Halus • Maize&BlueReview
Staff Writer
@JaredHalus

Maize & Blue Review's Jared Halus gives a quick rundown of the top 10 prospects in the state of Michigan following the recent state ranking update on Rivals.com

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